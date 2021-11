Superada la prova dels Pressupostos de 2022 -només queda ja el tràmit al Senat-, el Govern incrementarà la seva activitat de manera immediata. Segons van apuntar fonts de la Moncloa, el president, Pedro Sánchez, ha donat «instruccions d’accelerar l’activitat de l’Executiu i consolidar així la recuperació econòmica». Per això, se celebraran dos Consells de Ministres setmanals «d’aquí a final d’any». És a dir, que a la reunió ordinària del Gabinet dels dimarts se sumarà una extraordinària cada setmana, els divendres. Així, avui es portarà al Consell l’avantprojecte de llei de creació i creixement d’empreses -compromès amb Brussel·les-, mentre al Congrés s’aproven la reforma de les pensions i la llei de la cadena alimentària. I el dia 3 hi haurà nova cita, amb un ordre del dia que l’equip del líder socialista encara no ha avançat.

Fonts de la Moncloa ja anticipaven la setmana passada que el Govern focalitzaria la seva activitat en les prioritats econòmiques: Pressupostos, pensions (ja canalitzades) i reforma laboral, que de moment està paralitzada i per la qual s’ajustaran els terminis. Però l’Executiu haurà d’arribar, amb o sense acord tripartit amb els agents socials, ja que Brussel·les exigeix que estigui aprovada i publicada al BOE abans del 31 de desembre. A l’Executiu reconeixen que es trepitja l’accelerador per complir amb la Comissió Europea, però no sols: «Es tracta d’impulsar l’activitat normativa i governamental en molts fronts».

Després de la reunió de l’executiva federal del PSOE, que va presidir Sánchez, el portaveu de la direcció, Felipe Sicília, va apuntalar aquesta idea: l’Executiu «redoblarà» la seva activitat per la «gran agenda legislativa que el Govern vol impulsar i no vol demorar» i que això serveixi perquè la recuperació econòmica, «que està arribant, no es paralitzi, continuï intensa, es continuï creant ocupació de manera estable i consolidada». L’eina fonamental, i que està ja buidada, va recordar, és el Pressupost per a 2022, i això confereix «estabilitat» i «certitud» al país. «Hi haurà dos Consells de Ministres setmanals plens de contingut i plens de lleis», va assenyalar.

Però hi ha una altra raó afegida, va indicar el diputat per Jaén: l’Executiu està «atent», «vigilant», i preparat» pel que pugui passar amb l’aparició de la nova variant de la covid, òmicron. Sicília va insistir que el Govern és «previsor» i per això podrà actuar «moltíssim millor enfront del que pugui esdevenir».