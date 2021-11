La nova variant del coronavirus, l’òmicron, potencialment més contagiosa, es continua estenent pel món després de notificar-se el seu epicentre al sud de l’Àfrica i amb un nou tancament de fronteres cada vegada més generalitzat, una situació inquietant, però davant la qual el president dels Estats Units, Joe Biden, va demanar ahir no entrar en «pànic».

Després d’Israel, que va ser el primer país del món a imposar un estricte tancament de fronteres per blindar-se davant l’òmicron, de la qual ja hi ha dos casos confirmats al país, un bon nombre d’estats s’ha anat sumant a la decisió d’aplicar criteris restrictius d’accés, sobretot per als viatgers del sud de l’Àfrica.

El president dels EUA, Joe Biden, va considerar ahir que l’ òmicron «és motiu de preocupació, però no de pànic», i va dir que els experts no consideren que calguin «mesures addicionals» al país. A partir d’ahir, els EUA han imposat restriccions als viatgers de Sud-àfrica i set països més del sud del continent africà.

Canadà també va anunciar ahir la detecció de dos casos confirmats d’òmicron al seu territori, que serien els dos primers dels quals es té notícia a Amèrica. Les autoritats sanitàries de la província canadenca d’Ontario van informar que els dos casos són dos individus que havien arribat al país procedents de Nigèria. A més se sospita que dues més persones estan infectades amb la nova variant. Canadà va prohibir divendres l’entrada al país d’estrangers procedents de set països del sud d’Àfrica, entre els quals no figura Nigèria.

Perla seva banda, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va advertir ahir en un informe tècnic sobre la nova soca del SARS-CoV-2 que el risc que planteja globalment és «molt alt». Tenint en compte les elevades mutacions de l’òmicron, amb potencial de ser més resistents a la immunització i més contagioses, el risc que la variant es transmeti a tot el món és «alt», s’afirma a document. Davant del risc, l’OMS demana als estats membres que prenguin accions prioritàries, com «accelerar la vacunació, especialment entre població de risc sense vacunar».

També els ministres de Sanitat del G7 van ressaltar ahir la importància d’impulsar els programes de vacunació contra la covid-19 als països en desenvolupament, sobretot després de l’aparició de l’òmicron. En una reunió d’urgència convocada per la presidència britànica, els representants dels EUA, el Regne Unit, Alemanya, França, Itàlia, el Canadà i el Japó, més la UE, van convenir en la «rellevància estratègica» d’estendre la immunització.

El G7, que a la cimera de líders del juny es va comprometre a donar mil milions de vacunes, va reiterar ahir la seva voluntat de «avançar» cap al compliment d’aquest compromís. El secretari general de l’ONU, António Guterres, va dir ahir que està «profundament preocupat per l’aïllament dels països del sud d’Àfrica» davant les noves restriccions de viatge imposades per l’aparició de la nova variant. Amb el missatge, Guterres es referia a la cancel·lació, els darrers dies, de vols procedents de l’Àfrica austral anunciada per molts països.