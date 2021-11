Les escoles i instituts de la regió central han tancat la darrera setmana amb un lleuger repunt de grups confinats. Tot i així, amb un total de 16 classes en quarantena, el nivell d’incidència de la covid a les aules es manté baix en la recta final d’aquest primer trimestre. Per primer cop aquest curs, el Moianès ha confinat dos grups i el Berguedà, que feia un mes que no en tenia cap, n’ha sumat 3. La incidència més elevada l’ha tingut l’Anoia, que ha passat de no tenir grups escolars en quarantena a sumar-ne un total de 6.

Els centres educatius de la Catalunya Central tanquen el mes de novembre amb un increment de grups confinats, que han passat dels 2 de la primera setmana de mes als 16 d’aquesta darrera. L’Anoia, amb 6, és la comarca on la incidència ha crescut més els darrers dies i la segueixen el Bages i el Berguedà, amb 3. La Cerdanya, que des de principi d’octubre no tenia cap classe en quarantena, n’ha sumat una i el Moianès té per primer cop dos grups confinats aquest curs. Per la seva banda, Solsonès i Alt Urgell són els únics territoris que mantenen el comptador a zero.

Malgrat l’increment de les darreres setmanes, els índex d’incidència continuen sent baixos. S’ha de tenir en compte, però, que els nous criteris de confinament de les aules fan que el nombre de grups en quarantena es mantingui molt baix, però que contrasti amb el nombre de persones que sí que s’han de quedar a casa (de diferents aules) i els positius registrats els darrers dies.

En aquest sentit, un dels casos on aquest contrast és més significatiu és a la comarca de l’Anoia on aquesta darrera setmana hi constaven 6 grups confinats de tres centres educatius, que sumaven 114 persones, però si es miren totes les altres escoles de la comarca on no hi ha cap aula confinada, s’observa que hi havia un total de 551 persones a casa fent quarantena, amb 71 positius de covid els últims 10 dies. El cas més notori es donava a l’Escola Joan Maragall de Vilanova del Camí on, tot i que no hi constava cap grup confinat, hi havia 174 persones en quarantena i 18 positius en 10 dies.

Un cas similar es dona a la comarca del Bages que ha tancat l’onzena setmana del curs amb 3 grups a casa que sumaven 157 confinats, però en canvi en el conjunt de centres les persones confinades s’enfilaven fins a les 368, amb 95 positius registrats els darrers 10 dies.