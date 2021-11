L’excursionista rescatat amb vida ahir sota la neu després de desaparèixer un dia abans a Setcases, al Ripollès, va morir anit a l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, al qual havia estat traslladat amb una greu hipotèrmia, van informar fonts hospitalàries.

L’excursionista era un veí de la zona, amb domicili a Camprodon, de 47 anys i amb una àmplia experiència a muntanya. L’home va ser trobat a les 15.26 hores per un equip format per efectius del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers, de la Policia de Catalunya i d’Agents Rurals. Les càmeres de l’estació d’esquí de Vallter 2000 l’havien gravat diumenge cap a les 9.00 hores quan es dirigia a la zona coneguda com Portella de Mantet.

A les 16.05 hores, la seva família va donar avís de la desaparició en comprovar que no tornava a casa i es va iniciar un dispositiu de cerca que es va desenvolupar des de llavors en condicions meteorològiques extremes.