El procés per celebrar un nou referèndum a Escòcia començarà la primavera, segons va dir ahir la ministra principal i líder del Partit Nacional Escocès, Nicola Sturgeon, que reafirma així la voluntat de dur a terme la consulta abans d’acabar el 2023. Tot i això, no va oferir nous detalls sobre la pauta que seguirà per aconseguir-ho i com tractarà de vèncer la negativa del primer ministre britànic, Boris Johnson, a autoritzar la celebració. «L’any vinent, si la covid ho permet, quan acabi l’hivern i arribi la primavera, començarà la campanya per persuadir a la majoria dels escocesos que el nostre futur estarà millor assegurat com una nació independent», va indicar. Per aconseguir-ho està prevista la presentació al Parlament escocès durant aquesta legislatura d’un projecte de llei del referèndum. De no aconseguir-ho, Sturgeon ja va anunciar que recorrerà als tribunals.