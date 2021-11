El passaport covid per accedir a la restauració, els gimnasos i les residències entrarà en vigor aquest divendres, a la mitjanit, segons va anunciar ahir el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, en una compareixença al Palau de la Generalitat després de la reunió de la comissió delegada de la Covid-19. El conseller va demanar guardar el document per no haver-lo de tornar a baixar cada cop. Va explicar que ahir hi havia 6.000 entrades al minut a la pàgina web de La Meva Salut. El Govern va suspendre l’obligatorietat d’ensenyar el passaport covid divendres perquè la pàgina web s’havia saturat des de dijous, quan el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va avalar-ne el seu ús.

Argimon va explicar que la mesura s’aplicarà tal com estava prevista «després d’aquest marge de tres o quatre dies perquè tothom es pugui descarregar el document amb tranquil·litat». Sí va explicar que hi haurà una «petita diferència», que és el que certificat serà obligatori per accedir a aquests recintes des dels 13 anys, i no des dels 12 com es preveia inicialment.

El conseller de Salut va fer un relat del que ha passat des de dijous al vespre, quan es va començar a detectar un «tràfic elevat» a la pàgina de La Meva Salut. Per explicar l’allau d’entrades ala web, Argimon va dir que «segurament el que passava era que la gent se’l descarrega, no el guardava i no el trobava». Segons Argimon, per això es van posar en marxa «mecanismes de reforç» i divendres es van registrar 360.000 descàrregues de certificats, així com mig milió d’entrades a La Meva Salut. Dissabte es van emetre 470.000 certificats i va haver-hi més de 600.000 entrades al portal; diumenge es van emetre 360.000 certificats; i ahir, fins a les 6 de la tarda, s’havien registrat 234.000 descàrregues. Xifres que van permetre asseverar a Argimon que «l’eina funciona». Des de dilluns passat, segons les dades que va oferir, s’han emès «prop de dos milions» de certificats.

El titular de la cartera de Salut, que va subratllar en diferents ocasions la importància de «guardar» el document descarregat per no haver de fer l’operació cada vegada, també va indicar que el marge fins divendres, quan entri en vigor la mesura ha de servir perquè tothom que tingui dubtes sobre com obtenir el certificat els pugui resoldre. En aquest sentit va explicar que divendres passat hi havia persones que s’adreçaven a Centres d’Atenció Primària perquè «els imprimissin» el document. Una funció que, va recordar, no és la que pertoca a la xarxa dels CAP.

També va subratllar que el certificat covid «no és cap document de traçabilitat» i, per tant, va recomanar a restaurants, gimnasos i residències que en facin una «inspecció ocular», sense necessitat d’haver d’escanejar codis QR o similars. En aquest sentit, també va recordar que «no hi ha solucions màgiques» per frenar la pandèmia, i que «totes ajuden», per la qual cosa, el certificat covid té igualment la missió «d’ajudar a controlar» la infecció, però no de solucionar-la. El conseller va assegurar que el certificat «tampoc és una mesura per incrementar la vacunació», per bé que, en termes absoluts, hi ha hagut 20.000 noves vaccinacions des de divendres passat. «Si n’hi ha, benvinguda sigui, però el nivell de vacunació a Catalunya és molt bo», va indicar Argimon.

Unes hores abans, en una entrevista al matí a Catalunya Ràdio, el conseller va assegurar que en el col·lapse informàtic de divendres hi hauria tingut responsabilitat algunes entrades «malicioses», que tot i que no es poden considerar un ciberatac sí que van comportar un bloqueig i l’activació de sistemes de seguretat, va assegurar Argimon. El conseller va destacar que, tot i el col·lapse, Catalunya és «la comunitat autònoma que més» certificats ha emès.

Els hospitals catalans tenen el doble d’ingressos per covid que fa 15 dies Tots els indicadors epidèmics segueixen empitjorant en aquesta sisena onada de coronavirus, que avança sense control i s’aproxima ja al risc de rebrot màxim de la quarta, mentre els hospitals han duplicat el número d’ingressos per la Covid-19 en els últims quinze dies, amb un augment de la mortalitat. Segons les darreres dades actualitzaedes d’incidència pel Departament de Salut, ahir hi havia 656 persones hospitalitzades per covid, 35 més que diumenge, de les quals 143, vuit més que la vigília, estaven a les UCIs, 79 intubades i 5 connectades a l’ECMO (respiració extracorpòria). Els serveis d’assistència primària van atendre diumenge 1.913 pacients de covid, gairebé 600 més que diumenge de la setmana passada, mentre que la vacunació repunta lleugerament fins al 75% dels habitants de Catalunya amb la pauta completa, un 84,1% si es compten només als majors de 12 anys. El número oficial de morts per covid des de l’inici de l’epidèmia ascendeix a 24.115, vuit dels quals notificats ahir, mentre que en els últims set dies hi ha hagut 31 morts per la malaltia, més de quatre òbits al dia de mitjana, fet que no es donaven des de mitjans de setembre. El risc de rebrot (EPG), índex que mesura el potencial de creixement de l’epidèmia, segueix pujant i ahir es va situar en els 301 punts, 19 més que diumenge, per la qual cosa duplica el de fa dues setmanes. La velocitat de propagació del virus (Rt) a Catalunya era ahir d’1,34, igual que diumenge, és a dir, que cada 100 infectats contagien una mitjana de 134 persones. Des de l’inici de l’epidèmia, un total de 1.038.284 persones han estat diagnosticades de la covid-19 per tot tipus de proves a Catalunya, 5.347 d’elles comptabilitzades ahir, mentre que en l’última setmana han estat 10.569 els diagnosticats per PCR o test d’antígens (TA), amb una mitjana de 1.509 al dia, gairebé el triple que fa dues setmanes. No es registraven més de 10.500 nous contagis setmanals a Catalunya des del 13 d’agost passat.