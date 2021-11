La cap clínica de Medicina Intensiva de la Fundació Althaia de Manresa, Olga Rubio, ha estat guardonada per un article sobre recomanacions ètiques per la presa de decisions difícils en una UCI davant una situació excepcional com la pandèmia de la covid.

Rubio ha estat distingida amb el premi Dr. J. Font de Mutual Mèdica 2021, una entitat d’àmbit estatal que atorga anualment els seus guardons per incentivar la investigació mèdica. El veredicte es va fer públic a Santander. En aquest cas el guardó Dr. Font és un reconeixement als millors articles de recerca publicats amb aplicació potencial a la pràctica mèdica.

Especialista en bioètica

Rubio és metge a l’UCI de Sant Joan de Déu i a més a més especialistes en temes de bioètica. El seu treball es va publicar l’abril del 2020 a la revista especialitzada Medicina intensiva, en plena primera onada de la pandèmia de la covid. Va ser un encàrrec de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica i Unidades Coronarias al grup de bioètica de la mateixa societat, de la qual Rubio n’era la coordinadora.

L’article tracta del deure ètic de planificar durant una pandèmia i de prioritzar els recursos de medicina intensiva sota un criteri ètic de justícia social. Explica els criteris d’idoneïtat en l’assignació de recursos en temps excepcionals, com és el cas de l’emergència sanitària causada per la covid, i també d’escassetat. El treball ha contribuït a donar suport als professionals a la presa de decisions difícils, facilitant criteris col·legiats i compartir la responsabilitat en situacions que impliquen una gran càrrega emocional. El treball ha estat avalat per 21 societats científiques.

Rubio és la presidenta del Comitè d’Ètica Assistencial d’Althaia. L’any 2019 va rebre el Premi a l’Excel·lència Professional del Col·legi de Metges de Barcelona en la categoria d’Humanitats, cooperació i gestió.

L’any passat el també metge de Medicina Intensiva d’Althaia Carles Subirà, va rebre el premi Dr. Font per un article sobre la retirada de la ventilació mecànica en pacients ingressats a l’UCI.