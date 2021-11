El PSC, ERC i JxCat intensificaran aquesta setmana els seus contactes per intentar acordar abans de finalitzar aquest any la renovació de més d’un centenar de càrrecs vacants o caducats que depenen del Parlament.

La portaveu parlamentària de PSC-Units, Alícia Romero, va explicar en roda de premsa que està previst que representants de les tres formacions aprofitin el ple del Parlament d’aquesta setmana per reunir-se de nou a la recerca d’un acord. La renovació en organismes com la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes o el Consell de Garanties Estatutàries requereix una majoria qualificada, per la qual cosa l’acord entre PSC, ERC i JxCat és essencial.

Les tres forces majoritàries tenen el compromís d’intentar renovar els càrrecs vacants o caducats abans d’acabar l’any, per la qual cosa demà o dijous, durant el ple, tornaran a abordar la qüestió. En el cas de la CCMA, segons Romero, el pacte ha de consistir no només en el nom de les persones que ocuparan els càrrecs al consell de govern de la Corporació, sinó que també cal «encarregar a una sèrie de persones un projecte» o document que repensi el funcionament de l’organisme.

L’objectiu és poder aconseguir un acord que sigui ratificat al ple del 23 de desembre, quan es preveu que el Parlament aprovi definitivament el projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2022.

Per la seva banda, la portaveu d’ERC, Marta Vilalta, va reconèixer «contactes i reunions» amb socialistes i JxCat, en els quals «s’ha anat avançant» a la recerca dels «grans consensos» requerits. «Seguirem treballant, amb la discreció necessària», va assegurar Vilalta, que va evitar «entrar en quinieles» de noms i va reafirmar el seu compromís d’arribar a un acord «a final d’any».

La portaveu de JxCat, Elsa Artadi, també va garantir el «compromís» del seu grup parlamentari per renovar els càrrecs, per un tema «de salut democràtica», i ja estan fent un treball intern de pensar «perfils que puguin ser de consens».

Les converses entre els dos partits del Govern i els socialistes per a la renovació de càrrecs no es veu reproduïda al debat sobre els pressupostos de la Generalitat, que el president català, Pere Aragonès, ja té encarrilats amb els comuns, després de la negativa de la CUP a donar-los suport.

El portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, va celebrar l’acord que va permetre l’admissió a tràmit dels comptes al Parlament a canvi de l’aval d’ERC als pressupostos del govern municipal d’Ada Colau a Barcelona. «Amb això s’inaugura un cercle virtuós basat en la cooperació i no en la competència entre forces polítiques», va subratllar Mena.

En canvi, Artadi va fer una crida a ERC i la CUP per «refer» la majoria independentista després del desacord amb els pressupostos.

ERC, que segueix volent la CUP com a soci de legislatura, va anunciar que també seran els comuns els qui permetran validar el decret d’energies renovables aquesta setmana al Parlament.

El pes que van adquirint els comuns contrasta amb els socialistes catalans, en els quals Aragonès no es vol recolzar. En declaracions a RTVE, Aragonès va reiterar que no considera «viable» un acord de legislatura amb el PSC, a qui va animae a «recuperar la idea» d’«acceptar que els ciutadans de Catalunya puguin decidir el seu futur a les urnes, en un referèndum».

La socialista Alícia Romero va replicar que Aragonès vol imposar al PSC un «cordó sanitari inaudit» a Europa i li va recordar que els comuns han deixat el referèndum fora de les seves prioritats.