El ministeri de Sanitat considera l’òmicron com una de les variants de més impacte per a la salut pública (VOC) que són aquelles «més transmissibles, més virulentes o es poden escapar, totalment o parcialment, a aquest efecte dels anticossos adquirits després d’infecció natural o vacunació amb variants prèvies».

Així consta en l’última actualització de la situació epidemiològica de les variants de SARS-CoV-2 a Espanya, on se subratlla que «a causa de la situació epidemiològica internacional i a la combinació de mutacions que presenta la variant recentment descrita com òmicron, també es considera com a VOC». No obstant això, l’actualització precisa que «està pendent de determinar l’impacte de la variant en les característiques i la dinàmica de transmissió d’aquesta malaltia». L’actualització confirma que en el moment actual la variant delta representa el cent per cent de les variants detectades. La resta de variants es mantenen en nivells molt baixos de circulació, en les últimes quatre setmanes el conjunt d’altres variants no aconsegueix l’1% del total.

Espanya va comunicar avui el primer cas de la variant òmicron, detectat pel servei de microbiologia de l’hospital Gregorio Marañón de Madrid. Aquest servei, en el seu compte en Twitter, indica que es tracta d’un viatger procedent de Sud-àfrica, que segons el Govern regional de Madrid té 51 anys i va tornar el passat 28 de novembre amb simptomatologia lleu. El pacient, que es troba en aïllament guardant quarantena, va tornar diumenge de Sud-àfrica amb escala a Amsterdam.

La incidència del coronavirus segueix en augment a Espanya, mentre s’estén l’exigència del passaport covid en la vida diària. La incidència assoleix els 199 casos per cada 100.000 habitants en els últims catorze dies.