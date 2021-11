El segon judici contra l’expresident de la Generalitat Quim Torra per desobediència començarà el 17 de març del 2022 a les 09.30 hores al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). En un comunicat difós ahir per la seva oficina, l’expresident català assegura que la «persecució judicial» en contra seu «no s’atura».

Aquesta segona causa per desobediència a Torra -després de la que li va costar la inhabilitació per desoir la Junta Electoral per no retirar a temps els llaços grocs del Palau de la Generalitat en campanya electoral- es va obrir el febrer del 2020 després que, el setembre del 2019, el llavors president es negués a acatar una ordre del TSJC que l’obligava a retirar una pancarta a favor dels polítics presos de la seu del Govern, de forma permanent, no només en període electoral. Al comunicat, Torra diu que el judici parteix «d’una acusació que no s’hauria d’haver produït mai en compliment dels drets fonamentals reconeguts en la legislació actual espanyola». Per a Torra, aquesta causa es tracta «d’un atac a la llibertat d’expressió de manera indefinida i total».

La defensa de l’expresident argumenta que «els actes polítics d’un president o un diputat estan protegits per la llibertat d’expressió» i que la «criminalització» de Torra «infringeix preceptes constitucionals i drets fonamentals protegits».