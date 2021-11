El president de la Xina, Xi Jinping, va afirmar ahir que el seu país facilitarà a Àfrica mil milions de dosis de vacunes per combatre la covid-19 al continent. Xi va fer l’anunci en la inauguració per via telemàtica, a Dakar, de la vuitena conferència ministerial del Fòrum de Cooperació Xinesa-Àfrica (FOCAC), que busca reforçar les relacions entre totes dues parts. «Per contribuir a la consecució de l’objectiu fixat per la Unió Africana de vacunar al 60% dels població africana contra covid-19 per a 2022, anuncio que la Xina proporcionarà a Àfrica mil milions de dosis de vacunes addicionals», va assenyalar el president xinès, que va precisar que l’oferta implica «600 milions en forma de donació i 400 milions en altres formes com a producció conjunta entre empreses xineses i països africans concernits». A més, «la Xina durà a terme deu projectes de salut per a països africans i enviarà 1.500 professionals mèdics i experts en sanitat pública», va subratllar Xi.