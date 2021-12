El Departament de Salut de la Generalitat va informar ahir que hi havia 2.277 nous casos confirmats per PCR o test d’antígens a Catalunya, 660 ingressats per covid-19 als hospitals, quatre més que el dia anterior, i 141 persones en estat crític a l’UCI (dues menys). El total des de l’inici de la pandèmia és de 957.872 positius confirmats a Catalunya.

En les darreres 24 hores s’havien notificat sis morts que elevaven el global a 24.121 defuncions atribuïdes a la covid-19. Entre el 20 i el 26 de novembre es van produir 32 defuncions per l’epidèmia, mentre que la setmana anterior se’n van notificar 27. Segons Salut, la incidència acumulada a 14 dies va pujar de 229,4 a 245,24, mentre que a 7 dies ho va fer de 135,54 a 144,89. Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d’antígens, en l’últim període se n’han notificat 11.298, un nombre superior a l’interval anterior, quan se’n van declarar 7.825. Durant l’última setmana analitzada, s’han fet 144.810 PCR i 80.915 tests d’antígens, dels quals el 6,04% va donar positiu, per sobre de l’interval anterior (4,89%). La mitjana d’edat de les persones positives se situa en 38,18 anys. En l’últim interval hi havia ingressades 586 persones mentre que la setmana del 13 al 19 de novembre, n’hi havia 437.