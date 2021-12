Els pares amb «indicis fonamentats» que hagin comès actes de violència familiar o masclista tindran prohibida l’estada, les visites i la comunicació amb els seus fills, segons el decret llei aprovat aquest dimarts pel Govern català per protegir la vida i la seguretat dels nens en els casos de violència vicària. L’Executiu català modifica, d’aquesta manera, els articles del Codi Civil català sobre la guarda dels menors.

La reforma anunciada per la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, serà d’aplicació immediata per als tribunals de justícia i d’«obligat compliment». Fins ara només era valoració del jutge acordar-ho o no. L’objectiu és disminuir les xifres de menors que moren en mans dels pares. Aquest any s’han registrat a Espanya cinc víctimes, una a Catalunya.

La nova normativa també veta les visites i relacions amb els fills per al progenitor que es trobi en un procés penal per atemptar contra la vida, la integritat física o moral, la llibertat o indemnitat sexual de la parella o exparella o els nens, així com en els casos que sigui a presó per aquests delictes. En els processos civils de separació i divorci, el jutge pot acordar de forma excepcional un règim d’estada o comunicació en interès del nen, sempre que aquest hagi sigut prèviament escoltat.

Obligació del jutge

Tot i que el Codi Civil català ja excloïa de la guarda dels fills el progenitor contra qui hi ha una sentència ferma i quan hi ha indicis fonamentats de violència familiar o masclista, no es recollia l’obligació expressa cap al jutge pel que fa a l’estada dels fills amb el maltractador.

Per tant, en situacions de violència familiar o masclista, aquest veto era fins ara només una possibilitat que el jutge podia valorar o no. Així mateix, s’ha de tenir en compte que els tribunals habitualment prioritzen que les relacions entre pares i fills no es trenquin, fins i tot en casos de maltractament.