El Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) ha declarat «inadmissible» el recurs d’Oriol Junqueras contra la negativa del president del Parlament Europeu, David Sassoli, a protegir la immunitat del líder d’ERC a petició d’un grup d’eurodiputats. El 10 d’octubre del 2019, quan Junqueras encara era pres preventiu, 38 eurodiputats van demanar a Sassoli que la cambra emparés la seva immunitat. El 14 d’octubre el TGUE va desestimar aquest recurs en considerar que el líder d’ERC no ha justificat prou la necessitat d’aquella petició a Sassoli. És el quart recurs que Junqueras perd a Luxemburg en relació amb el seu escó a l’Eurocambra.

El líder d’ERC es va presentar a les europees del 2019 i va ser escollit, però el Tribunal Suprem no li va permetre sortir de la presó per ser reconegut com a eurodiputat. El desembre del mateix any, el Tribunal de Justícia de la UE va dictaminar que el Suprem havia d’haver demanat permís a l’Eurocambra per mantenir-lo a presó perquè Junqueras tenia immunitat i que, a més, la condició d’eurodiputat s’obté només per la «mateixa elecció» a les urnes, qüestionant que el jurament de la Constitució fos un requisit imprescindible per ser eurodiputat. Malgrat aquesta victòria judicial de Junqueras a Luxemburg, el Suprem va decidir a principis de 2020 que la condemna de Junqueras comportava la suspensió del mandat com a eurodiputat.

Junqueras té una sèrie de recursos a Luxemburg pel seu escó. La majoria són posteriors a la sentència del TJUE del 19 de desembre del 2019 i denuncien el Parlament Europeu per haver acatat la suspensió del mandat del Suprem. En paral·lel, el republicà té un altre procediment judicial a Espanya per rebatre aquesta decisió. Junqueras tenia dos recursos previs a la sentència del 19 de desembre del 2019.