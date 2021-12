El govern espanyol ha aprovat el projecte de llei audiovisual amb la quota mínima d’un 6% per al català, basc o gallec només en el catàleg de les plataformes audiovisuals amb seu a Espanya. Per tant, el percentatge per a les llengües cooficials que s’hi va introduir fruit de l’acord de l’executiu amb ERC per aprovar els pressupostos de l’Estat de 2022 no vincula Netflix, HBOMax o Amazon Prime. El conjunt de la norma transposa la directiva audiovisual europea, «adapta el marc legislatiu a la realitat» del sector i pretén impulsar l’Estat espanyol com a hub audiovisual, segons va destacar ahir en roda de premsa després del Consell de Ministres la vicepresidenta primera, Nadia Calviño.

El text iniciarà ara la tramitació parlamentària on els grups independentistes volen introduir modificacions per assegurar la protecció del català. Quan es va fer públic l’acord amb ERC, es va assumir que les quotes també afectaven les plataformes internacionals, però ahir fonts del govern espanyol van precisar que el projecte de llei les deixa fora. De fet, el text de l’acord amb els republicans al qual va tenir accés l’ACN feia menció explícita a Netflix. La vicepresidenta va afirmar que la llei aconsegueix un «bon equilibri» entre l’impuls de la indústria, l’atracció d’inversió de plataformes internacionals i la protecció de la cultura i les llengües de l’Estat espanyol. Fonts del govern van argumentar que la directiva europea que es transposa té molta complexitat i limita la capacitat d’intervenir sobre les plataformes internacionals. L’acord entre el govern espanyol i ERC establia que del 30% de la quota de producció europea obligatòria fixada per la Unió Europea, la meitat (un 15%) hagi de ser en alguna de les llengües oficials de l’Estat: un 40% en català, gallec o basc i el 60% en castellà. Això suposa que, del total del catàleg, la reserva per a llengües cooficials representi el 6% i el 20% del catàleg europeu. Això només s’aplicarà en les plataformes espanyoles, com Filmin, que ja té un 23% del catàleg en català. Les reaccions ERC amenaça de no votar la llei de l’audiovisual. El portaveu dels republicans al Congrés Gabriel Rufián va alertar que si ERC vota no a aquesta llei, «s’obren tots els escenaris, també al Senat», cosa que implica reconsiderar el vot sobre els Pressupostos Generals de l’Estat. «Tocar els nassos a ERC amb això de veritat que és un mal negoci», va insistir Rufián, que ja preveia que el PSOE podria intentar «fer trampes» amb la qüestió del català. «Simplement és perquè parla més amb alguna multinacional que amb nosaltres, però cap multinacional té 13 diputats al Congrés», va advertir. De la seva banda, la portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, va instar ERC i la CUP a coordinar-se a Madrid i pactar conjuntament esmenes al projecte de llei. «El govern de Pedro Sánchez i d’Unides Podem ha tornat a enganyar i ignorar les peticions de partits, institucions i empreses catalanes, prometent unes quotes que no ha fet efectives en el projecte de llei», va lamentar. Altres aspectes de la norma La llei també regula altres qüestions com la protecció dels menors amb l’establiment d’horaris de protecció reforçada per a les televisions i l’obligació d’informar del contingut sensible. Les plataformes d’intercanvi de vídeos també hauran d’operar sistemes de verificació d’edat. També es prohibeix la publicitat subliminar, de tabac o de caràcter vexatori i es restringeix la publicitat de begudes alcohòliques a certes hores. Quant a la promoció de productors independents, augmenta els percentatges d’inversió obligatòria en obres audiovisual en llengües de l’Estat (del 0,9% al 3,5%) i en cinema independent (de l’1,8 al 2%). També preveu establir programes d’ajudes al subtitulat o doblatge en llengües cooficials.