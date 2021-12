Una parella i els seus dos fills, de tres i un any d’edat, van morir ahir en incendiar-se l’oficina bancària abandonada que ocupaven, una tragèdia que ha fet aflorar, en ple centre de Barcelona, la precària existència que tortura els més vulnerables per la falta de sostre i de papers.

L’incendi es va declarar cap a les sis del matí, per causes que els Mossos d’Esquadra estan investigant, en un local ocupat de l’Eixample barceloní on vivia la família amb almenys quatre persones més, que van resultar intoxicades per inhalació de fum. Quan els serveis d’emergència van entrar al local, una antiga sucursal bancària propietat d’EVO Banco, que havia anat canviant de titular amb els vaivens de la crisi financera, van trobat les quatre víctimes mortals: un home pakistanès de 40 anys amb la seva parella, romanesa de 38, i els seus dos fills petits, que feia dos anys que vivien en aquesta oficina precàriament reconvertida en habitatge.

De fet, la família era objecte de seguiment per part de l’Ajuntament de Barcelona, que coneixia la seva situació i els havien proporcionat aliments i atenció mèdica, així com escolaritzat el fill gran i tramitat el seu padró sense domicili fix, requisit imprescindible per accedir a prestacions socials. La parella feia més d’una dècada que vivia a Espanya però sense aconseguir permís de residència i feina, per la qual cosa havien de guanyar-se la vida recollint ferralla o, de vegades, demanant caritat a la mateixa porta del local ocupat, que, va precisar l’Ajuntament, mantenien en les millors condicions d’habitabilitat possibles.

A més de la família morta, per l’infrahabitatge cremat anaven passant altres persones, la majoria de les quals rebutjaven l’atenció dels serveis socials i tenien una actitud que havia suscitat queixes veïnals, cosa que havia obligat els Mossos a intervenir-hi diverses vegades. De fet, hores abans d’iniciar-se l’incendi, els Mossos van acudir al local per una discussió que havia derivat en una baralla a l’interior de l’habitatge, després de la qual un dels grups enfrontats va acabar marxant, un cop la policia va procedir a identificar-los. Aquest és un dels elements que té en compte la policia en la seva investigació sobre les causes de l’incendi, ja que encara que no descarta que hagi pogut ser accidental, i manté obertes totes les hipòtesis.

Els agents van inspeccionar la instal·lació elèctrica per si un cablejat defectuós hagués pogut causar el foc, encara que, segons l’Ajuntament de Barcelona, el mes d’octubre es va comprovar que la família no tenia punxada la llum a la xarxa elèctrica i que el subministrament funcionava a una potència adequada.

Per la seva banda, el Síndic de Greuges de Barcelona, David Bondia, va reclamar «accions decidides» i «col·laboració entre totes les administracions» per garantir que tothom pugui accedir a un habitatge digne i als subministraments bàsics.

Les entitats socials, entre elles la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), el Sindicat d’Inquilines i l’Aliança contra la pobresa energètica, mantenen no obstant això que les víctimes mortals del tràgic incendi «eren evitables».