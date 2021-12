Els Mossos d’Esquadra investiguen un homicidi a Cerdanyola del Vallès en el que va morir un home a primera hora d’ahir que es trobava ferit i inconscient en un carrer d’aquesta localitat després de rebre diversos trets. Segons va informar la policia catalana, els Mossos van rebre poc després de les 08:00 hores d’ahir l’avís que hi havia un home ferit i inconscient i amb signes de criminalitat en un carrer de Cerdanyola del Vallès.

Fins al lloc dels fets es van desplaçar els Mossos i tres unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), el personal sanitari de les quals va atendre l’home, que presentava «ferides de molta gravetat» per trets d’arma de foc. Malgrat els esforços del personal sanitari per reanimar-lo, finalment va morir a causa de les ferides que presentava. Fonts properes al cas van informar a Efe que la persona morta presentava ferides per arma de foc després de rebre més d’un tret. Agents de l’Àrea d’Investigació Criminal de la Regió Policial Metropolitana Nord s’han fet càrrec de la recerca per aclarir les circumstàncies dels fets, el cas del qual està sota secret d’actuacions.

De moment, es desconeixen les causes d’aquest homicidi i totes les hipòtesis estan obertes.