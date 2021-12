La sisena onada de l’epidèmia de covid-19 continua agreujant-se i a Manresa ha tingut com a conseqüència la mort de quatre persones durant la darrera setmana i l’assoliment de xifres d’ingressos que no es veien feia gairebé quatre mesos.

Ahir hi havia 60 ingressats als centres assistencials de la ciutat. Cal remuntar-se al 3 d’agost per localitzar un nombre superior de persones hospitalitzades. Pel que fa al nombre de víctimes mortals als centres assistencials de la ciutat no n’hi havia un nombre superior des dels 6 decessos de la setmana del 10 d’agost.

Després dels titubejos de les darreres setmanes a l’hora de confirmar l’eclosió d’una sisena onada de l’epidèmia, les gràfiques, com es pot observar en aquesta mateixa pàgina, ja no deixen lloc a dubtes.

Les darreres quatre morts de l’epidèmia de coronavirus SARS-CoV-2 han tingut lloc a Althaia i amb elles el total als centres assistencials de la ciutat puja a 473, de les quals 339 a Althaia i 134 a Sant Andreu. Ahir hi havia 43 ingressats per covid a l’hospital Sant Joan de Déu de la Fundació Althaia, dels quals 8 a l’UCI.

Escalada d’ingressos

La progressió mostra l’agreujament de la situació: hi havia 5 ingressats a Althaia per covid-19 el 2 de novembre; 12, el dia 9; 14, el dia 16; 31, el 23 i 43 el dia 30 de novembre.

Una altra dada negativa fa referència a l’UCI d’Althaia, on ahir hi havia vuit persones ingressades, tres més que la setmana passada. Tampoc hi ha bones notícies pel que fa a la situació a l’Hospital de Sant Andreu que ahir tenia la xifra més alta d’ingressats per covid-19 des del febrer, amb disset persones hospitalitzades a la unitat d’aïllament per covid-19.

Per trobar una xifra superior cal remuntar-se als 21 hospitalitzats del passat 16 de febrer.

Dimarts passat, dia 23 de novembre, hi havia 15 persones ingressades. La darrera setmana 5 persones han ingressat i 3 persones han estat donades d’alta.

L’Hospital de Sant Andreu de Manresa va tornar a tenir pacients amb covid-19 ingressats fa dues setmanes i després d’un període de 7 setmanes sense.

El 16 de novembre, Sant Andreu Salut va comunicar que tenia vuit persones hospitalitzades i que a causa de les necessitats del territori havia obert una nova unitat d’aïllament per a pacients amb covid-19 amb capacitat de 8 llits. La setmana següent, la del 23 de novembre, va ampliar la unitat d’aïllament per a pacients amb covid-19 de 8 a 18 llits. Ara, aquesta unitat està gairebé al límit de la seva capacitat i si arriben nous ingressos per covid-19 caldrà ampliar la seva capacitat.

Les dades acumulades a la unitat d’aïllament de l’Hospital de Sant Andreu des del 16 de novembre són 21 ingressos i 4 altes. En aquesta sisena onada no hi ha hagut fins ara cap defunció.