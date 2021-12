Catalunya suma 24 persones que s'han acollit a la llei d'eutanàsia per morir en els darrers sis mesos. El Govern va iniciar el desplegament de la Llei orgànica de regulació de l'eutanàsia a partir del mes de juny, un cop es va aprovar la comissió de garantia i avaluació per fer efectiu el dret a la prestació d'ajuda a morir. Des de llavors i fins al 30 de novembre, Salut ha rebut un total de 53 sol·licituds, la gran majoria en centres d'atenció primària. D'aquestes 28 han estat aprovades, amb 4 d'elles pendents encara de realitzar. Hi ha 14 peticions en curs, i 3 han estat denegades. També consten 6 casos en què les persones van morir abans de l'eutanàsia.

El primer pas per desplegar la llei a Catalunya va ser la creació de la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya (CGAC), l'òrgan encarregat de valorar el compliment dels requisits legals i mèdics per obtenir la prestació de l'ajuda per morir. També exerceix com a òrgan consultiu davant qualsevol qüestió relativa a l'aplicació o efectivitat del dret a la prestació d'ajuda per morir, juntament amb altres òrgans d'expertesa.

D'altra banda, Salut ha dut a terme un programa de formació específic i voluntari al qual ja s'han acollit unes 12.000 persones. De fet, aquest és un dels agraïments que ha expressat avui el departament. Així, la secretària general, Meritxell Masó, ha subratllat la importància d'aquest fet, assegurat que permet garantir el dret, així com la seva equitat territorial.

En aquesta mateixa línia, s'ha expressat la directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, Azucena Carranzo, que ha apuntat que es tracta d'un procés "molt dur" per als professionals, i ha recordat que des de Salut s'ofereix "suport emocional" a totes aquelles persones que ho demanin.

Més d'una cinquantena de peticions

Del total de 53 sol·licituds, la major part provenen de la demarcació de Barcelona (39), seguida de Girona (11), Tarragona (3) i Lleida, on no s'ha registrat cap petició. Pel que fa a les ja realitzades, 18 persones s'han acollit a la llei de l'eutanàsia a Barcelona, 4 a Girona, 2 a Tarragona, i cap a Lleida. Per altre costat, la mitjana de temps de resolució de les sol·licituds se situa en quaranta-un dies.

Pel que fa als casos denegats, el president de la CGAC, Albert Tuca, ha concretat que en tots ells els pacients eren "competents", però que no es complia l'altre variable "indispensable" en la llei. Salut també ha afegit que s'han donat dues revocacions, casos on les persones que havien demanat acollir-se a la llei, han canviat d'opinió.El requisit per sol·licitar l'eutanàsia és patir una malaltia greu i incurable, amb patiment insofrible, o un patiment greu, crònic i impossibilitant, amb patiment insuportable, certificat pel personal facultatiu responsable. La prestació d'eutanàsia es pot dur a terme al centre de salut o al domicili de la persona.

El procediment de sol·licitud s'inicia quan la persona demana l'ajuda a morir a un professional de la salut, que ha de signar-li el consentiment informat. El sistema de salut informa per escrit a la persona sol·licitant de les alternatives existents. El procés de sol·licitud s'acaba amb la resolució definitiva i favorable de la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya.

En aquest sentit, Tuca ha subratllat la importància de "posar tanta atenció en la persona que ho demana com en la seva família" i ha recalcat "que mai abandonen a ningú, fins i tot en un dictamen no favorable".

Un 0,1% d'objectors de consciència

L'aplicació de la llei a Catalunya ha comportat també la creació d'un registre d'objectors de consciència per l'aplicació de l'eutanàsia. Ara com ara, consten en aquest registre 90 professionals, un 0,1% d'un potencial de 90.000 professionals de la salut.

La majoria d'objectors (77) són metges, dels quals 57 són de la demarcació de Barcelona, 7 de Girona, 4 de Lleida i 9 de Tarragona. També consten un total de 12 infermeres, 11 de Barcelona i 1 de Tarragona. Igualment, consta al registre un únic farmacèutic provinent de la demarcació de Barcelona.