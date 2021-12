Brussel·les planteja estendre la vacunació obligatòria contra la covid-19 a tota la Unió Europea. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, va defensar ahir que és «apropiat i raonable» discutir si cal imposar la vacunació de forma obligatòria al club europeu. «Ho hem de debatre», va dir en una roda de premsa, on va recordar que un terç dels ciutadans de la UE encara no estan vacunats. L’estancament de la vacunació preocupa especialment Brussel·les per l’aparició de la variant òmicron. Von der Leyen va reconèixer que trigaran entre dues i tres setmanes a poder valorar la seva severitat. Tot i això, va avisar que, mentrestant, cal actuar de manera preventiv reforçant les vacunacions, posant dosis de reforç i limitant els contactes socials «tant com sigui possible». «Hem d’esperar el millor, però ens hem de preparar per al pitjor», va dir Von der Leyen, parafrasejant la directora de l’EMA, que a va admetre que els científics no tenen tota la informació necessària per saber com afecta la transmissió l’òmicron.