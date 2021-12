La líder d’En Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, va garantir ahir l’aval del seu grup als pressupostos de la Generalitat per al 2022, que podran ser aprovats definitivament al ple del 23 de desembre. «Catalunya tindrà pressupostos, uns pressupostos millorats en temes que considerem clau com la salut mental, la salut bucodental, trens i indústria», va destacar Albiach en la sessió de control al president de la Generalitat, Pere Aragonès, al ple del Parlament. Els comuns ja van ser decisius la setmana passada per facilitar, amb la seva abstenció, l’admissió a tràmit del projecte pressupostari del Govern, després que la CUP anunciés el seu no als comptes. Els últims dies, els comuns han seguit negociant amb ERC i JxCat per introduir, via esmenes, algunes «millores» en la llei de pressupostos en qüestions socials i econòmiques.

Per la seva banda, Aragonès va agrair als comuns el seu aval i va reconèixer les seves «aportacions» en el tràmit parlamentari.