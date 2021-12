Catalunya supera els 1.700 nous contagis diaris, cosa que no passava des de principis d’agost, i ja s’acosta als 700 pacients hospitalitzats per covid, en una sisena onada que ja gairebé arriba al nivell de risc de la quarta onada, si bé els ingressos a les UCI augmenten molt més lentament gràcies a la vacunació.

Segons les dades d’incidència actualitzades ahir pel Departament de Salut, hi havia 694 hospitalitzats amb covid, que són 34 més que dos dies enrere, dels quals 148, tres més, estan greus a l’UCI, i 84 intubats i 6 connectades a l’ECMO (respiració extracorpòria).

Les morts per covid des de l’inici de l’epidèmia han arribat a la xifra de 24.140, de les quals set van ser comunicats les 24 hores anteriors, mentre que els últims set dies hi ha hagut 32 morts per la malaltia, una mitjana de gairebé cinc al dia.

Els centres d’atenció primària (CAP) van atendre dimecres 12.833 pacients de covid, 3.000 més que dimecres de la setmana passada, amb un increment de gairebé el 30%, unes dades que no es registraven des de principis d’agost a Catalunya.

D’altra banda, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va anunciar ahir que els dos casos sospitosos de la variant òmicron que s’estaven seqüenciant han donat positiu. Es tracta de dos viatgers que van arribar a l’aeroport del Prat procedents de Sud-àfrica. Estan degudament aïllats. Com ja va dir fa dies, Argimon va constatar que quan una nova variant entra al continent europeu, «més tard o més d’hora» arriba també a Catalunya, com ha passat amb la resta de variants.