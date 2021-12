El pernil ibèric és una de les menges més habituals i que més recorden les festes nadalenques. Però no tots els pernils ibèrics són iguals. Per evitar sorpreses desagradables, Sánchez Romero Carvajal ens ajuda amb alguns consells fonamentals sobre com reconèixer un autèntic pernil de gla 100% ibèric.

Aquest Nadal gaudeix del sabor original de Jabugo utilitzant aquests consells per comprar l'autèntic pernil de gla 100% ibèric. Entra a la botiga en línia de Sánchez Romero Carvajal i treu partit del 10% de descompte exclusivament en els seus productes, introduint el codi NADAL10, vàlid fins al 31 de desembre. Fixa't en la morfologia de la peça Per detectar un bon pernil és important fixar-se en la forma. Un autèntic pernil “Pata negra” ha de ser allargat, estilitzat amb la canya fina i la peülla negra i desgastada, que indica que l'animal ha viscut en llibertat tota la vida. El porc 100% ibèric viu en llibertat durant tot l'any a l'entorn protegit de la devesa, alimentant-se d'herbes i fruits silvestres, a més de glans a l'època de la pastura. La cuidada alimentació 100% natural dels porcs de Sánchez Romero Carvajal fa que el producte final tingui no només un sabor deliciós, sinó una qualitat excel·lent, amb un alt contingut d'àcid oleic. Comprova la untuositat del pernil Per comprovar la qualitat d'un bon pernil és important tocar el greix i veure com llisquen els dits per la peça fàcilment, com si fos oli. Com més untuositat, més quantitat de greixos insaturats conté la peça i més probabilitat que el pernil tingui un àcid oleic alt, un greix cardiosaludable amb múltiples beneficis. Indica la quantitat de gla que ha menjat l’animal. Verifica l'etiqueta del pernil i comprova el color de la brida La brida és l'etiqueta de plàstic que tots els pernils ibèrics han de portar obligatòriament a la pota per ser identificats correctament i saber quin tipus de pernil ibèric s'està comprant. La Norma de Qualitat del Porc Ibèric classifica els pernils en quatre categories, en funció de la raça de l’animal i la seva alimentació. Cada categoria s'identifica amb la brida d'un color diferent: blanca, verda, vermella i negra, aquesta és la de més qualitat. Brida negra. Ens trobem davant d'un producte ibèric de màxima qualitat, un pernil de gla 100% ibèric. Brida vermella. Continua sent un pernil ibèric de gla, però no prové d'un porc de raça pura, sinó que oscil·la entre el 75% i el 50% d’ibèric. Brida verda. Estem davant d'un pernil ibèric d'enceball de camp, és a dir, que procedeix de porcs criats al camp i alimentats amb herbes i pinsos i que pot tenir diferents percentatges d'ibèric (encara que un mínim del 50%). Brida blanca. Identifica els pernils ibèrics d'enceball. Sánchez Romero Carvajal només elabora pernils certificats amb la garantia de màxima qualitat brida negra. En el compromís amb l'excel·lència els porcs de Sánchez Romero Carvajal es crien en llibertat des dels primers mesos de vida i compten amb més del doble d'espai requerit, un mínim de 2 hectàrees per animal. L'etiqueta permet saber tots els altres detalls del pernil i aportar més informació al consumidor. L'etiqueta s'ubica per sobre del pernil o la paleta i aporta, per exemple, el registre sanitari o el percentatge d'ibèric que estem comprant. Gràcies a aquest sistema d'etiquetatge, podem evitar fraus i informació falsa. Aquest Nadal gaudeix del sabor original de Jabugo utilitzant aquests consells per comprar l'autèntic pernil de gla 100% ibèric. Entra a la botiga en línia de Sánchez Romero Carvajal i treu partit del 10% de descompte exclusivament en els seus productes, introduint el codi NADAL10, vàlid fins al 31 de desembre.