La delegada del Govern central a Catalunya, Teresa Cunillera, va reivindicar la «vigència» de la Constitució en un acte commemoratiu pel 43è aniversari de la Carta Magna al qual van assistir representants públics i de les forces de seguretat, inclosos els Mossos, però sense cap membre del Govern.

Cunillera, que va reivindicar la via del «diàleg» per solucionar el «conflicte» a Catalunya, va defensar que la Constitució ha estat el marc que ha permès fins ara garantir la igualtat, la cohesió territorial, la justícia social i l’Estat del benestar, element aquest últim en el qual va posar el focus la pandèmia. «Ha quedat demostrat que la Carta Magna segueix vigent. És el millor instrument per garantir la pau, la convivència, el pluralisme, la llibertat i el progrés, així com per garantir l’estabilitat i millorar l’estat del benestar», va afirmar la delegada del Govern a Catalunya.