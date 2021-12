El Govern destinarà uns 24 milions a l’any a alimentar projectes que generin ocupació a les àrees d’influència de les centrals nuclears d’Ascó i Vandellòs, uns recursos que han de servir per buscar alternatives laborals davant el futur tancament d’aquestes instal·lacions, previst a partir del 2030 i que s’estima que provocarà la pèrdua de 3.000 ocupacions directes.

Així ho van explicar els consellers d’Empresa, Roger Torrent, i d’Acció Climàtica, Teresa Jordà, després de reunir-se ahir amb els presidents dels consells comarcals del Priorat, el Baix Camp, la Terra Alta, la Ribera d’Ebre i el Baix Ebre. Els 24 milions són l’estimació per al 2022 dels recursos amb què estarà dotat l’any que ve l’anomenat fons de transició nuclear.

Aquest fons està inclòs en la llei d’acompanyament dels pressupostos de la Generalitat del 2022, en tramitació actualment al Parlament, i se sufraga amb el 20% dels ingressos recaptats amb l’impost català sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient. El fons ha de servir per finançar actuacions de desenvolupament socioeconòmic i de transició energètica dels municipis situats a l’àrea d’influència de les centrals nuclears, va explicar Torrent.

Encara que la recaptació pot variar any a any, la Generalitat creu que podrà disposar d’uns 24 milions de mitjana a l’any per «donar resposta a un escenari de tancament de les nuclears que és tan inevitable com imprescindible», va dir, i per preparar una transició energètica justa a les comarques afectades. «Volem ajudar a generar un teixit econòmic alternatiu que substitueixi les ocupacions vinculades a les nuclears», va subratllar Torrent, que va precisar que el fons tindrà quatre línies d’actuació relacionades amb la reindustrialització, el sector agroalimentari, les noves tecnologies i el turisme lligat al patrimoni natural.

D’altra banda, en 5 anys, les centrals d’Ascó, amb dos reactors, i Vandellòs II esgotaran l’espai per guardar els residus radioactius, segons l’Associació Nuclear Ascò-Vandellòs (ANAV), que les gestiona.