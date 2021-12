El president d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, i els exconsellers Raül Romeva i Dolors Bassa van demanar ahir la recusació de dos magistrats del Tribunal Constitucional (TC) per «falta d’imparcialitat».

Junqueras, Romeva i Bassa van presentar un incident de recusació contra dos dels nous magistrats del TC, Concepción Espejel i Enrique Arnaldo, nomenats a proposta del PP, segons va indicar ERC en un comunicat.

El partit republicà va subratllar que els magistrats que s’ocupen d’un procediment «no han de tenir ni manifestar cap interès particular en el seu desenvolupament o resultat, ni prejutjar de forma prèvia el seu resultat a partir de posicions personals, ni afavorir de cap manera a cap de les parts».

Segons Junqueras, Romeva i Bassa, les declaracionsque han fet de manera pública i les relacions personals i d’afinitat ideològica dels dos magistrats «denoten una clara predisposició o prejudici favorable a les tesis defensades per les acusacions i desfavorable, en canvi, als plantejaments de la defensa».

«Aquest fet hauria de fer-los abstenir-se de participar en els pronunciaments que el TC té pendents de resoldre pel que fa als recursos d’empara efectuats sobre la sentència del Tribunal Suprem», va afegir ERC.

Si no són recusats, va avisar ERC, «s’estaria incorrent en una vulneració dels drets fonamentals al jutge ordinari predeterminat per la llei, a un procés públic en plena igualtat i amb totes les garanties, el dret a un tribunal imparcial, el dret a un efectiu recurs i, en definitiva, a l’existència d’una veritable tutela judicial efectiva en el si d’un procediment just o equitatiu».