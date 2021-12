L’exconsellera Neus Munté i regidora de JxCat a Barcelona, va negar que utilitzés la seva influència per col·locar l’exregidora del seu partit Maite Fandos com a assessora a la Diputació de Barcelona, en la seva compareixença com a investigada per presumpte tràfic d’influències davant el jutge.

Segons fonts jurídiques, Munté va declarar ahir juntament amb Fandos, que també està imputada després de ser detinguda en la macrooperació que va ordenar al novembre del 2019 el jutge del cas Volhov, en la seva recerca per presumpte desviament de subvencions de la Diputació a entitats afins a CDC. Ambdues polítiques estan investigades en una peça separada que va obrir l’instructor -arran d’unes converses telefòniques intervingudes- per esbrinar si Munté, d’acord amb l’exportaveu del Govern Elsa Artadi i el dirigent de PDeCat David Bonheví, van influir en càrrecs de la Diputació de Barcelona perquè fitxessin Fandos per temor que es «descontrolés» i revelés informacions que perjudiquessin el partit. De les converses telefòniques intervingudes en el cas, el jutge dedueix que Fandos, després de deixar el càrrec de regidora del PDeCat a Barcelona, «necessitava urgentment» una feina que li reportés un mínim de 70.000 euros anuals, per la qual cosa el setembre del 2019 va ser fitxada com a assessora tècnica de l’àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial de la Diputació de Barcelona.