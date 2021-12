La vicepresidenta de Junts i diputada al Parlament, Elsa Artadi, va exigir a la Generalitat i al Govern central retre comptes sobre la taula de diàleg, que considera que de moment només s’ha traduït en reunions protocol·làries: «La taula de diàleg comença a ser un animal mitològic».

«És el moment per reclamar quins resultats està donant això. Si preguntes a la ciutadania, i ahir sortia una enquesta, ningú es creu que donarà cap resultat», va afirmar ahir en una entrevista a Ràdio 4 i La 2. Va dir que els que van defensar que la taula era «el millor mecanisme» davant el conflicte polític haurien de donar explicacions –en al·lusió a ERC–, i va tornar a retreure al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que rebutgés la proposta de Junts per a aquest espai –que incloïa persones alienes al Govern. A més a més, va mantenir que és «poc coherent que es veti una part de l’independentisme» a la taula, en resposta al líder d’ERC, Oriol Junqueras, que dijous va dir que veia poc coherent reclamar diàleg i no participar en aquest espai.

Quant als pressupostos generals de l’Estat va sostenir que hi ha hagut «o un engany o una mala negociació» entre ERC i el Govern central, i creu que els pròxims dies els republicans donaran explicacions sobre el pacte. També va defensar que Aragonès no hauria d’assistir a la conferència de presidents si «serveixen només per fer-se una foto» i no es dona veu a Catalunya.

Artadi també va dir que troba important «recuperar els socis de la investidura» després que els pressupostos de la Generalitat han tirat endavant amb el vot dels comuns, i fixar entre ERC, la CUP i Junts cap a on es dirigeix la legislatura.