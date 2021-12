El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, va cedir formalment ahir la presidència del grup interregional Quatre Motors per a Europa a la regió Alvèrnia-Roine-Alps després de subratllar la coordinació que ha existit en una difícil situació de pandèmia.

Aragonès va rebre al Palau de la Generalitat els representants de l’associació Quatre Motors per a Europa, integrada per Catalunya, Baden-Württenberg, Alvèrnia-Roine-Alps i la Llombardia. El president va oficialitzar el traspàs de la presidència rotatòria d’aquesta associació, creada el 1988 per consolidar la competitivitat econòmica, científica i tecnològica de les quatre regions. Segons Aragonès, Catalunya, que l’any passat va prendre el relleu de Llombardia en la presidència d’aquesta associació, «ha contribuït a impulsar les potencialitats econòmiques, científiques, socials i culturals del conjunt de territoris». Malgrat les dificultats per la pandèmia, «no hem deixat de participar en la reconstrucció europea a través de posicionaments conjunts», va indicar, i durant aquest any, «ens hem centrat a reforçar la resiliència transformadora de les nostres societats a partir de l’Agenda 20/30 i del Pacte Verd Europeu, basant-nos en els objectius de desenvolupament sostenible».

Entre aquests objectius, en va destacar dos, el primer dels quals «la transformació social per afavorir la igualtat d’oportunitats, eradicar les desigualtats i avançar per tenir un país més segur i més saludable», potenciant «la digitalització i la recerca». Com a segon objectiu, Aragonès va esmentar el d’«una transformació verda, perquè és imperatiu canviar els sistemes de producció, distribució i consum per implicar-nos en la lluita contra el canvi climàtic». La consellera d’Acció Exterior de la Generalitat, Victòria Alsina, va explicar que la presidència catalana ha estat marcada per «un any complicat» a causa de la pandèmia que ha obligat a realitzar «moltes activitats virtuals».