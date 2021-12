Dos estudis conclouen que s’ha trobat un descens mitjà de nous diagnòstics del 31,1% i que les visites presencials s’han reduït el 47% amb la pandèmia de covid-19.

Les recerques científiques estan basades en l’anàlisi de dades dels sistemes d’informació d’Atenció Primària de la Regió Sanitària de la Catalunya Central, amb 400.000 pacients i prop de tres milions de visites d’acord amb Classificació Internacional de Malalties. Aquestes anàlisis evidencien que la pandèmia de covid-19 ha tingut forts impactes en la salut de la població, no només a través dels casos positius, sinó també indirectament a través de la interrupció i la tensió constant dels serveis sanitaris, que han afectat el diagnòstic i el tractament de la resta malalties aquest temps.

D’altra banda, la pandèmia ha capgirat el model d’atenció dels sistemes sanitaris d’arreu del món, i ha provocat la cancel·lació sobtada de les visites presencials i la reorientació del model cap a la telemedicina.

Són les conclusions dels estudis científics del sistema sanitari públic d’atenció primària a Catalunya amb la participació d’investigadors vinculats al Centre de Recerca i Salut (CRES) de la Universitat Pompeu Fabra i investigadors vinculats a l’Institut Català de la Salut, l’Institut Universitari per a la Recerca a l’Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina, l’Hospital Sant Joan de Déu i altres universitats i centres de recerca de Catalunya i de la Gran Bretanya.

En un dels estudis, publicat a l’International Journal of Environmental Research and Public Health, es compara la ràtio de nous diagnòstics entre el 2019 –sense pandèmia– i el 2020 –quan va arribar la primera onada de la covid– i s’ha trobat un descens mitjà de nous diagnòstics del 31,1%. La malaltia amb un descens de diagnòstics més gran és el càncer, amb una baixada del 49,4%.

El segon estudi, publicat al Journal of Medical Internet Research, analitza les característiques i la variació en la tipologia de visites en l’atenció primària entre el 2019 i el 2020. L’estudi conclou que hi va haver un fort augment de les visites no presencials –a través del correu electrònic i el telèfon–, amb un increment del 267%, que no va compensar la disminució de les visites presencials, que es van reduir un 47%. Així, hi va haver una reducció global del nombre de visites de l’1,36%, malgrat el notable augment de les visites d’infermeria (10,54%).

Anàlisis posteriors no publicades han comparat les xifres aportades amb les de la Regió Sanitària Metropolitana Nord, que cobreix uns dos milions d’usuaris, i els resultats han estat semblants.

Segons els investigadors, els resultats de les conclusions d’aquests dos estudis poden ajudar les autoritats sanitàries i planificadors de salut a prendre decisions els propers anys i futures onades pandèmiques.