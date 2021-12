El Consell de Ministres va aprovar ahir l’avantprojecte de llei d’ocupació per reformar les polítiques actives d’ocupació i reconvertir el SEPE en l’Agència Espanyola d’Ocupació. El govern espanyol posa en marxa així un paquet de reformes per augmentar la inserció laboral de les persones a l’atur i augmentar la coordinació entre els diferents serveis d’ocupació autonòmics.

Per això, una de les mesures incorporades en aquest avantprojecte de llei és la creació d’una mena d’Infojobs estatal, en què s’agruparan totes les ofertes d’ocupació registrades als serveis públics (tant estatals com autonòmics), així com de totes les empreses i entitats privades adscrites als organismes d’ocupació. Això permetrà «conèixer en temps real» totes les ofertes que circulen a Espanya, segons va explicar ahir la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, en roda de premsa.

En paral·lel a l’aprovació de l’avantprojecte, el Consell de Ministres va validar també l’Estratègia Espanyola de Suport Actiu a l’Ocupació i el Pla Anual de Política d’Ocupació, que implicaran la inversió de 7.648 milions d’euros en polítiques actives d’ocupació fins al 2024. El Govern va posar així ahir en marxa la maquinària per reformar de manera integral el sistema de polítiques actives d’ocupació. El Consell de Ministres va donar el vistiplau a un document base sobre el qual després el Ministeri de Treball l’obrirà a consulta pública, negociarà amb els agents socials i amb les comunitats autònomes, per després passar-lo al Congrés i acabar de perfilar-lo i consensuar-lo amb una majoria de partits. E