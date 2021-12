La defensa de l’exvicepresident Oriol Junqueras es fonamenta en la resolució de la justícia europea relativa a la suspensió de les ordres de detenció i entrega que pesaven sobre Carles Puigdemont per sol·licitar al Constitucional que suspengui la sentència de l’1-O «com més aviat millor» per mitigar el dany que causa en els seus drets fonamentals.

En un escrit, indica que d’acord amb aquesta interlocutòria del vicepresident del Tribunal General de la Unió Europea de 26 de novembre per la qual rebutja tornar la immunitat a Puigdemont perquè el procés està suspès en existir una qüestió prejudicial per resoldre, entén que aquesta resolució pot afectar el seu cas. Explica que no hi ha en la jurisprudència espanyola un cas idèntic ni tan sols anàleg al que plantegen «pel que fa a la immunitat parlamentària europea i els efectes d’una decisió prejudicial del Tribunal de Justícia de la UE (TJUE), resolt en el cas Junqueras». Diu al TC que en el seu recurs d’empara explica els efectes legals de la immunitat parlamentària de Junqueras, i concreta que un d’aquests és l’efecte suspensiu sobre el plet penal principal durant la tramitació de la qüestió prejudicial, «que no va respectar el Tribunal Suprem». «En un escrit d’aquesta part de l’1 de juliol del 2020 s’insistia en la idea que el procediment penal no podia evolucionar ni es podia haver dictat una condemna sobre el meu mandat per l’efecte suspensiu del reenviament prejudicial», apunta.