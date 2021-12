El jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz ha aixecat l’embargament dels béns, comptes bancaris i fons d’inversió de Mercè Gironès, exdona de Jordi Pujol Ferrusola, un cop ha dipositat els 400.000 euros que se li van imposar com a fiança quan es va enviar el cas a judici.

En una providència, a la qual tingut accés Efe, el jutge acorda aixecar les mesures cautelars que l’Audiència Nacional va imposar el 2015 a Mercè Gironès i que comportaven el bloqueig i embargament preventiu dels saldos dels seus comptes, dipòsits de valors, títols, accions, deute públic, contingut de caixes de seguretat, assegurances i altres actius financers. Pedraz ha adoptat aquesta decisió en contra del criteri de la Fiscalia Anticorrupció, que defensa mantenir l’embargament del patrimoni de Gironès, per qui demana una pena de 17 anys de presó per gestionar i dirigir les operacions per al suposat blanqueig dels fons que segons el jutge procedien de pagaments d’empresaris a la família. En enviar el cas a judici, el jutge va fixar una fiança de 7,5 milions d’euros a Pujol Ferrusola i 400.000 euros per a Gironès, qui ha ofert 800.000 euros dels seus comptes per cobrir les eventuals indemnitzacions a les quals pot ser condemnada.