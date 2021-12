Més d’un miler de persones amb discapacitat intel·lectual, les seves famílies i professionals del sector es van concentrar ahir a la plaça Sant Jaume de Barcelona per denunciar les llargues llistes d’espera per tenir una plaça d’habitatge digne amb suport i serveis d’atenció diürna a Catalunya.

L’entitat Dincat, impulsora de la protesta, va explicar que el sector reclama la creació «urgent» d’una taula de treball per fer front a aquesta problemàtica així com campanyes de sensibilització i conscienciació a la ciutadania, per promoure la vida en comunitat de les persones amb discapacitat intel·lectual.

Armats amb pancartes reivindicatives, els manifestants van reclamar el dret de les persones amb discapacitat intel·lectual a viure en llocs dignes i decidint el seu propi projecte de vida.

Segons dades de la pròpia Generalitat, unes 3.500 persones amb discapacitat intel·lectual a Catalunya estan a l’espera d’accedir a un habitatge digne amb els suports necessaris i serveis d’atenció diürna, amb demores que superen els quinze anys en alguns casos, denuncia Dincat. Aquesta organització, que representa unes 300 entitats socials de la discapacitat intel·lectual a Catalunya, va donar a conèixer aquestes dades coincidint amb la commemoració ahir del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat.

«El sistema d’assignació de places en una residència o en una llar-residència que van quedant vacants o es creen cada any, i la falta d’informació sobre els criteris que se segueixen per adjudicar-les i ocupar-les causa una gran incertesa i preocupació en les persones i famílies», han argumentat des de Dincat. D’altra banda, els serveis d’atenció diürna, fonamentals per al desenvolupament personal de gran part dels discapacitats intel·lectuals, «acumulen més de mil persones en espera». També van recordar «la delicada situació dels centres de desenvolupament infantil i atenció precoç», van afegir, i que les famílies «cada vegada han d’esperar més temps per accedir a una primera visita i compten amb menys hores d’atenció, en una franja d’edat on una ràpida resposta és essencial».