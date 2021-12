La tensió entre Ucraïna i Rússia segueix en augment i no sembla que hagi de millorar. Els serveis secrets de Kíev van fer públic ahir un informe que preveu un eventual atac de Moscou a finals de gener del 2022. Segons aquest informe, Rússia acumula actualment més de 94.000 soldats a la frontera. «La nostra intel·ligència està analitzant tots els escenaris, inclòs el pitjor. Diuen que hi ha una possibilitat d’una escalada de gran abast per part de Rússia», va assenyalar el ministre ucraïnès de Defensa, Oleksiy Reznikov, en una compareixença a la Rada Suprema (Parlament). «Com millor treballem, sols i amb socis, menor serà el risc de l’escalada. La manera és fer que el preu d’una possible escalada sigui inacceptable per a l’agressor», va afegir Reznikov, que durant la seva intervenció va explicar que Rússia porta un any utilitzant la tàctica de concentrar tropes prop de les fronteres ucraïneses i després retirar-les, però deixant l’equipament militar enrere, cosa que li permet reduir el temps de desplegament.

Les declaracions del ministre tenen lloc després de dos dies de reunions de l’OTAN i l’OSCE en què s’ha tractat el conflicte entre les dues exrepúbliques soviètiques i en què els EUA han instat Rússia a replegar-se.