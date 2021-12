Els grups escolars confinats per covid-19 a Catalunya han pujat de 134 a 144 (+10), segons dades del Departament d’Educació. Representen el 0,20% dels aproximadament 72.000 totals. Hi ha 31.682 persones confinades (+1.748). D’aquestes, 30.635 són alumnes (+1.666); 1.038 docents o personal d’administració i serveis (+83) i 9 personal extern (-1). S’han registrat 5.484 positius en els darreres 10 dies i ja se n’acumulen 19.543 (+919), entre alumnes, docents, PAS o personal extern. Hi ha quatre centres tancats completament: l’escola de Palau de Santa Eulàlia (Alt Empordà), la llar d’infants El Tren Blau, de Calders, l’escola bressol Sant Jaume d’Arbeca i la llar Bon Dia de Cerdanyola del Vallès.

D’altra banda, 102 centres tenen algun grup confinat (+7), el 2% dels 5.108 del sistema. Entre les escoles més afectades destaquen els centres Valldaura i Vila Olímpica de Barcelona, l’escola Sant Josep de Terrassa i l’escola FEDAC-Castellar de Castellar del Vallès.