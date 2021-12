La imatge gairebé aterridora on es veu la campiona olímpica francesa Margaux Pinot (una de les estrelles de judo del seu país) amb un ull morat ha donat la volta al món. És el testimoni d’una agressió masclista, la que l’esportista va denunciar haver patit per part de la seva parella, exjudoka i antic entrenador de la selecció francesa de judo, Alain Schmitt. Pinot va posar una denúncia el diumenge 28 de novembre. Dimarts, en un judici ràpid, un tribunal va absoldre l’agressor per falta de proves.