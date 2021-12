Jordi Pujol ha sortit en defensa del català, en un article que publica aquest diumenge 'La Vanguardia'. L'expresident del Govern avisa l'Estat que si resol el tema de la llengua en la línia del '"a por ellos", Catalunya com a "entitat política" s'anirà situant "al marge". "I en comptes de ser un factor positiu per a Catalunya i per al progrés general espanyol, pot ser un obstacle seriós per al conjunt de l'Estat", assegura. Pujol subratlla que la decisió sobre la llengua d'ensenyament "sí que és una qüestió d'estat", i que "afecta les bases del viure col·lectiu". Finalment, el fundador de CDC recorda que la manifestació del 10 de juliol de 2010 contra la sentència de l'Estatut va provocar que la reivindicació tingués "to de ruptura".