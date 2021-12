El vicepresident i conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, va assegurar ahir a RAC1 que el ciberatac als sistemes d’informació de la Generalitat patit divendres a la nit era «d’última generació i el més potent d’enguany a Catalunya». «És evident que no està fet per quatre aficionats, tant pels coneixements com pels recursos econòmics. No és barat aquest ciberatac i deu haver estat contractat al dark web», va afegir. Tot i això, el vicepresident no va voler especular sobre l’autoria i va assegurar que l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya ho investigarà «els pròxims dies». Puigneró va voler ressaltar com l’assalt informàtic es va poder controlar «en només tres hores».

«Pel ciberatac del 9-N del 2014 vam trigar tres dies a recuperar-nos. En canvi, el ciberatac de divendres va ser quatre vegades més potent i el vam controlar en tres hores», va insistir el vicepresident i conseller de Polítiques Digitals, que va xifrar en més de 2.000 les aplicacions informàtiques afectades, com les web de TV3 i Catalunya, o La Meva Salut. «No va ser un atac de robatori de dades com a la UAB, sinó de denegació de servei. Es va voler col·lapsar el nus de telecomunicacions de la Generalitat», va apuntar el vicepresident del Govern. De fet, es va tractar d’un atac en «dues onades». El Centre de Control del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) va detectar l’inici de l’atac a les 18:55 h de la tarda de divendres mitjançant els sistemes de monitoratge existents. En aquell moment es va activar un comitè de crisi liderat per la vicepresidència a través de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya.