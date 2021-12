«La CUP mai hem semblat el soci preferent del Govern». Així es va expressar ahir el diputat Xavier Pellicer a l’hora de valorar la negociació dels pressupostos. Pellicer va apuntar que, amb la pràctica del dia a dia, i «malgrat el seu relat», l’executiu no ha demostrat que aposti realment per la formació anticapitalista. «El que no se’ns pot demanar és que deixem de ser la CUP i renunciem als nostres principis», va afegir Pellicer, que va argumentar que les seves peticions en la negociació dels comptes de l’executiu del 2022 eren «de mínims». El diputat va negar que la CUP sigui «dura», i va asseverar que només exigeix uns compromisos que el Govern «havia de fer efectius» a canvi de la investidura del president, Pere Aragonès.

Pellicer va considerar que el Govern no ha demostrat que la CUP sigui el seu «soci preferent». El diputat de la CUP va argumentar que, per exemple, els partits que formen part de l’executiu (ERC i Junts) van arribar a més acords amb el PSC-Units que amb la formació anticapitalista. «Qui defineix les seves aliances amb la pràctica del dia a dia és el Govern, i fins ara no ha anat de la mà de la CUP, sinó de la mà de polítiques que van en el sentit contrari del que havíem pactat en la investidura», va sentenciar Pellicer. El representant parlamentari de la CUP va avisar l’executiu d’Aragonès que, si vol avançar en drets socials i nacionals, els anticapitalistes hi seran i hi intentaran tenir «tota la influència». En canvi, va advertir que si el Govern aposta per prioritzar els comuns, la CUP no tindrà aquesta influència: «Ni la podrem ni la voldrem tenir».

Per part seva, la secretària general adjunta i portaveu d’ERC, Marta Vilalta, va defensar revisar l’acord d’investidura amb la CUP després que els anticapitalistes vetessin els Pressupostos catalans del 2022 i, després de ser preguntada sobre si té sentit mantenir la qüestió de confiança del president de la Generalitat a mig mandat, va avisar que el rebuig als comptes «ja denota una pèrdua de confiança».

«És cert que els Pressupostos en si mateixos, el fet de no haver aconseguit cristal·litzar aquesta majoria que sí que va ser possible en la investidura, ja denota una pèrdua de confiança en aquest punt», va afirmar davant la pregunta sobre si ERC està d’acord a mantenir la qüestió de confiança a mig mandat.

«Sacsejada» pels comptes

Per a ella, l’acord d’investidura amb la CUP segueix vigent i no creu que s’hagi de trencar, malgrat la «sacsejada» que suposa el seu rebuig als Pressupostos, però sí que veu necessari revisar-lo i analitzar què s’ha complert, què està en tràmit de complir-se i què no s’ha executat, i decidir conjuntament com queda i què té sentit mantenir i què no, tant el punt de la qüestió de confiança com la resta del pacte.