L’Audiència de Barcelona ha ratificat l’absolució d’Òmnium Cultural davant de la demanda de vulneració del dret a la imatge interposada per un membre de la Guàrdia Civil que va testificar en el judici al referèndum de l’1 d’octubre del 2017. L’agent havia denunciat l’entitat per haver fet servir una part d’aquella declaració sense permís en un vídeo, al·legant la suposada finalitat publicitària del muntatge. Segons ha informat Òmnium, però, el jutge ha considerat que no es tracta d’una «demanda de protecció del dret a l’honor» i que l’objectiu del vídeo no tenia cap finalitat publicitària ni comercial, sinó informativa i de denúncia. L’agent havia recorregut la primera sentència absolutòria.

El president de l’entitat, Jordi Cuixart, ho ha celebrat i hi veu una «victòria en la defensa de la llibertat d’expressió» que els anima a «tornar-ho a fer i a fer-ho millor». Òmnium va defensar davant del tribunal el seu dret a la llibertat d’expressió, que «cal protegir», i el jutge li ha donat la raó. «Mai no renunciarem a exercir drets fonamentals en defensa de l’autodeterminació», ha afegit Cuixart. El cas neix del judici a l’1-O al Tribunal Suprem, on l’agent denunciant va testificar haver vist «banderes d’Òmnium» a les manifestacions de la Via Laietana de Barcelona.