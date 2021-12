La mobilitat del futur planteja reptes importants que és necessari abordar com més aviat millor. A les ciutats de tot el món, i també a Madrid i Barcelona, s’estan aplicant restriccions de trànsit per reduir tant la contaminació ambiental com acústica, limitant l’accés dels vehicles que emeten més partícules nocives per a la salut.

Així mateix, els usuaris del transport privat motoritzat es plantegen un canvi cap a cotxes i motos més respectuosos amb el medi ambient, en línia amb les etiquetes ECO, 0 emissions i B: sense anar més lluny, el nombre de matriculacions de vehicles zero emissions durant el 2020 va créixer fins a les 42.000, el doble que l’any anterior.

Això no obstant, encara que aquests vehicles han aconseguit una quota de mercat del 10,65%, sorgeixen alguns dubtes pel que fa a plans per renovar el vehicle com el del Govern d’Espanya –Pla Moves III– i la resta d’ajudes per accedir a aquest tipus de vehicles. «El parc mòbil del nostre país s’està renovant principalment per dos motius, la consciència ciutadana i la regulació d’accés a moltes ciutats per reduir la contaminació», destaca Ramón González Aznar, director de Desenvolupament de negocis particulars de MAPFRE Espanya. «Per això, des de MAPFRE volem oferir als nostres clients un producte dissenyat específicament per als seus vehicles», afegeix.

Assessorament

Per resoldre les diferents qüestions que puguin sorgir al respecte en el moment de comprar un vehicle elèctric, MAPFRE ofereix als seus clients un servei d’assessorament sobre subvencions, ubicació i instal·lació de punts de recàrrega tant públics com privats i comparatives de models. És el servei d’orientació MAPFRE teCuidamos, per resoldre dubtes sobre els vehicles elèctrics, el seu manteniment, les responsabilitats sobre la seva conducció i l’accés a subvencions per a la compra.

Aquest servei s’inclou en el seu nou producte 'Gama Cambio', per a cotxes, motos i ciclomotors, una nova pòlissa dissenyada específicament per a vehicles amb baixes emissions i per donar resposta a les necessitats d’assegurança que tenen. Els clients que contractin aquest producte tenen assegurada una torre de recàrrega per al vehicle al seu domicili o aparcament, a més d’estar coberts contra danys, incendis i robatoris. La pòlissa inclou cobertures pensades en aquest tipus de cotxes i motos com els que puguin passar en els danys de la torre de recàrrega. A més la pòlissa d’auto inclou vehicle de substitució amb etiqueta 0 o ECO, en cas necessari. Tot plegat sense deixar de costat les cobertures tradicionals, com l’assistència en carretera i la possibilitat de recàrrega de bateria.

A través d’aquesta iniciativa, en la qual el client pot elegir des d’una assegurança bàsica a tercers o una assegurança a tot risc, l’asseguradora llança una aposta de valor per la mobilitat del futur i recolza tant les principals novetats del sector com els clients en l’evolució que viu el món del motor, oferint serveis innovadors i cobertures adaptades a les noves tendències.

Cobertures

En la pòlissa 'Gama Cambio' hi estan coberts elements tan importants en un vehicle elèctric o híbrid endollable com la bateria, el cable de recàrrega o la torre de recàrrega per carregar el vehicle que el client tingui instal·lada al seu domicili o pàrquing comunitari. A més, aquests elements estaran coberts contra possibles danys, incendis i robatoris. A més, els clients de la 'Gama Cambio' comptaran també amb la cobertura en la bateria i el cable de recàrrega, així com la responsabilitat civil per danys a altres estacions de recàrrega.

Els assegurats de MAPFRE que ho desitgin poden demostrar els seus bons hàbits al volant en contractar la seva assegurança amb l’aplicació per a 'smartphone' CaReward i obtenir així una bonificació en la renovació de la pòlissa per bona conducció. Com més viatges es registrin més regals i avantatges exclusius podran tenir al seu abast.