Un tribunal birmà ha condemnat a quatre anys de presó la líder deposada Aung San Suu Kyi, per incitar a la violència i incomplir les mesures de control de la pandèmia de coronavirus. Hores més tard, la junta militar va rebaixar la pena a dos anys, segons va informar ahir la televisió estatal. Aquesta és la primera sentència de la demolició judicial orquestrada pels colpistes després del seu motí al febrer. També han caigut quatre anys pels mateixos delictes a Win Myint, president i principal aliat de la premi Nobel.

A l’horitzó judicial de Suu Kyi esperen delictes com la violació de la llei nacional d’importació per uns walkie-talkies que feien servir els seus guardaespatlles, frau electoral, recepció il·legal de lingots d’or i de mig milió d’euros i l’incompliment de l’acta colonial de secrets d’Estat. En total, s’enfronta a 11 càrrecs pels quals podria ser condemnada a més de 100 anys de presó i hi ha poques expectatives d’un judici just.