Corinna zu Sayn-Wittgenstein es va personar ahir a la sala 13 de les Reial Corts de Justícia de Londres, on es dirimia per primer cop als tribunals el seu enfrontament judicial amb Joan Carles I. Emparada pel seu equip legal, va prendre notes i va seguir atentament l’audiència preliminar de la demanda civil presentada per ella contra el rei emèrit, a qui acusa d’assetjament, seguiment il·legal i difamació. En aquest primer capítol del cas, s’aborda si Joan Carles I té immunitat sobirana i si els tribunals anglesos tenen jurisdicció sobre la demanda, cosa que el jutge Matthew Nicklin haurà de decidir.

A la primera sessió, l’advocat de la defensa va argumentar que, malgrat l’abdicació el 19 de juny del 2014, Joan Carles I continua sent «completament immune per a les lleis angleses». El seu, va subratllar, és un cas excepcional, un rei que abdica però que continua sent «part fonamental del teixit constitucional» espanyol i part del nucli familiar de Felip VI, actual rei, encara que viu als Emirats Àrabs des d’agost del 2020 i no compleix funcions públiques de representació de la Corona.