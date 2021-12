La Generalitat de Catalunya ha demanat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) allargar l'ús del passaport covid 15 dies més a la restauració, gimnasos i residències. Tot i això, de moment no preveu aplicar noves restriccions. Així ho ha explicat la portaveu, Patrícia Plaja, durant la roda de premsa posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts al Palau de la Generalitat. Plaja ha informat que Mossos i Policies Locals es coordinaran per reforçar, a partir de les pròximes hores, les inspeccions aleatòries per garantir el compliment del certificat covid als recintes on ara és obligatori presentar-lo.

El Govern no recomanarà que la ciutadania eviti celebrar àpats durant les festes nadalenques, tot i que Plaja sí que ha fet una crida a "minimitzar riscos". La portaveu ha insistit en la importància de la vacunació contra la covid-19. Plaja ha advertit que s'han complert les previsions i que s'augura que els propers dies encara augmentin més els contagis i les persones ingressades als hospitals: "A curt termini continuarem a l'alça", ha afegit. La portaveu també ha constatat que si avui dia Catalunya no està "immersa en un forat negre" i es pot fer una certa rutina diària "menys condicionada" pel virus que a l'inici de la pandèmia és gràcies a les vacunes. Vacunar-se és un "exercici solidari i de responsabilitat" Plaja ha reiterat que vacunar-se és un "exercici de responsabilitat i de solidaritat col·lectiva". Així mateix, ha conclòs que és "incomprensible" que hi hagi gent que "dediqui esforços a sembrar confusió" davant la "necessitat de la vacuna". Sobre la implementació del passaport covid a la restauració, gimnasos i residències, Plaja ha explicat que les inspeccions es faran de la mateixa manera que amb l'oci nocturn. En primer lloc els agents policials fan tasques d'informació i divulgació -la setmana passada-, i a partir d'ara es faran controls aleatoris per garantir-ne el compliment.