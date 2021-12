El nou Govern alemany, que prendrà possessió avui, tindrà per primera vegada el mateix nombre d’homes que de dones i aquestes ocuparan llocs clau com Interior, Relacions Exteriors i Defensa, va explicar ahir el futur canceller Olaf Scholz. A més, en un moment en què una nova onada de covid castiga el país, el socialdemòcrata Karl Lauterbach, un dels experts científics més respectats des de la irrupció de la pandèmia, serà ministre de Salut.

«La paritat és molt important, és per això que hi haurà vuit ministres homes i vuit ministres dones», va afegir el futur canceller. «Estic particularment orgullós que les dones estiguin a partir d’ara dirigint ministeris que tradicionalment no han estat ocupats per elles», va assegurar. També estaran en mans de ministres dones les carteres de Desenvolupament i Construcció, Medi ambient, Família i Educació.

Scholz va explicar a més que el nomenament de Lauterbach com a ministre de Salut responia al desig de la «majoria d’alemanys». Aquest metge s’ha convertit en una figura molt popular i respectada des que va aparèixer el coronavirus al país i és partidari de mesures més restrictives per frenar els contagis.

El polític socialdemòcrata prendrà possessió després de la votació dels diputats del Bundestag. Serà investit, igual que el seu Govern, pel president de la República, Frank-Walter Steinmeier. Alemanya posarà punt final, així, als 16 anys d’Angela Merkel en el poder. Merkel ha estat la primera dona a dirigir Alemanya i ha governat durant 5.860 dies, nou menys que el seu mentor Helmut Kohl.

Durant tots aquests anys, Scholz va ser un dels principals opositors de Merkel, però també un dels seus aliats, quan va ocupar el càrrec de vicecanceller i el de ministre de Finances a la coneguda com a Gran Coalició.

Scholz, que es farà càrrec de la principal economia de la UE, dirigirà una coalició de tres partits, els socialdemòcrates, els Verds i els liberals. El centreesquerra torna al poder a Alemanya, cosa que no passava des del govern de Gerhard Schröder.