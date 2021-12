El president del Govern, Pedro Sánchez, va instar ahir a «cuidar la Constitució», que comporta, segons els seu parer, complir-la «de pe a pa» (fil per randa), des del primer a l’últim dels seus articles.

Sánchez va defensar el compliment del text constitucional en declaracions al Congrés amb motiu de l’acte organitzat pel 43è aniversari de la Carta Magna. Per a Sánchez, aquesta jornada és un bon dia per reivindicar i recordar tot el que ha portat la Constitució als espanyols després d’«un temps infame, una dictadura molt prolongada».

Així, va subratllar que la Constitució va portar a Espanya drets, llibertats, concòrdia i convivència quan abans, amb motiu de la dictadura, hi havia «odi i tirania». Va recalcar que el text constitucional també va comportar la pertinença a la Unió Europea després d’una etapa d’ostracisme i aïllament. «Va costar molt. Si avui hem de reivindicar el fer d’algú, és el de milions de compatriotes, de pares, mares, avis i àvies que van fer possible la Constitució», va afegir.

Precisament per tot el que va costar a aquestes generacions, el cap de l’Executiu va posar l’accent que els qui els han succeït han de cuidar la Constitució.

I per a Sánchez, cuidar la Constitució significa «complir fil per randa» tots els seus articles, «des del primer a l’últim».

Per la seva banda, la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, va fer una crida als polítics a «actualitzar i renovar» l’esperit original de la Constitució «amb nous acords» i va avisar que qui discuteix el compliment del text espanyol «pretén situar-se per damunt seu». Batet va afegir que «la Constitució és un acord que ha de viure cada dia per ser eficaç». Al seu discurs, Batet va carregar contra el «populisme» de Vox i la «judicialització de la política» del PP.

El president Aragonès considera «obsoleta» la carta magna

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va dir ahir que la Constitució espanyola està «obsoleta» i que «l’única cosa que fa és reafirmar les posicions independentistes». Aragonès va assenyalar que la carta magna «limita les aspiracions» de Catalunya i creu que suposa «un pany per tancar el futur del país». «El Govern no vol cap reforma de la Constitució espanyola, el que vol és una Constitució catalana, que és el que ens cal per al nostre país», va remarcar. Aragonès va dir que el que cal és «culminar amb èxit» el procés d’independència amb un referèndum d’autodeterminació «que sigui reconegut i en el que es pugui aplicar el resultat». «En això estem treballant, perquè és la manera de resoldre el conflicte que tenim amb l’Estat», va dir.