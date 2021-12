La portaveu del PP al Parlament Europeu, Dolors Montserrat, va criticar el «cinisme» del president del Govern, Pedro Sánchez, en la celebració del Dia de la Constitució, i li va «exigir» que faci complir la carta mals seus «socis» d’investidura.

«Exigim a Sánchez que faci complir la Constitució als seus socis i, si no ho fan, que trenqui amb ells», va assenyalar Montserrat als mitjans des de Castelldefels.

Per començar, va dir la portaveu dels populars a l’Eurocambra, els «socis de Sánchez» haurien de «respectar l’article 1 de la carta magna», el de «la defensa de la unitat territorial».

Sobre l’acte de celebració del 43è aniversari de la Constitució, Montserrat va censurar l’«ús partidista», segons el seu parer, per part de la presidenta del Congrés, Meritxell Batet.

Per a Montserrat, el seu discurs va fer un «mal servei a la carta magna, a la institució i a tots els espanyols».

D’altra banda, en clau econòmica i social, l’eurodiputada va recordar «les promeses» de Sánchez sobre el control del preu de la llum i va criticar que el president «ha abandonat» els ciutadans perquè persisteix «la imparable» pujada.

Així mateix, va demanar que no es derogui la reforma laboral que va aprovar el PP en el seu moment i que, segons ella, ha creat «tres milions d’ocupacions» i va fer «possible que en plena pandèmia hi hagués ERTO i els espanyols no perdessin el seu lloc de treball», va dir.

Finalment, i amb la mirada fixada en les festes de Nadal, va tornar a reclamar «una llei de pandèmies» per homogeneïtzar mesures sanitàries i que «no hi hagi 17 Nadals diferents», un per a cada autonomia, «i es puguin aplicar les mateixes normes».