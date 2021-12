La presidenta de l’Assemblea per a una Escola Bilingüe a Catalunya (AEB), Ana Losada, va sol·licitar ahir a la Fiscalia que eviti la distribució entre els escolars catalans d’una enquesta del Síndic de Greuges sobre els usos lingüístics. A l’escrit presentat davant la Fiscalia Superior de Catalunya, Losada sosté que l’enquesta «pot constituir vulneracions greus dels drets dels menors, per al seu dret a la intimitat personal i familiar, la llibertat ideològica i el dret a no ser obligat a fer feines o tasques que no redundin en el seu benefici o profit».

L’enquesta fa preguntes als escolars com: quina és la teva llengua? Quines llengües estudies a l’escola? o quina és la llengua que utilitzes habitualment?, a casa, amb els amics, quan llegeixes, a les xarxes socials, quan mires sèries, etc. També pregunta en quina llengua els parla el professorat, on ha nascut, on han nascut els pares, quina nacionalitat tenen els pares i quin és el nivell d’estudis dels pares. En un dels apartats de l’enquesta, l’alumne ha de respondre quina és la llengua que fa servir a classe cadascun dels professors, especificant la llengua del professor per a cadascuna de les matèries. Per a Losada, l’enquesta «no té utilitat formativa, no s’ajusta a la Llei Orgànica d’Educació (2006), ni a la Llei d’Educació de Catalunya (2009), ni a la Llei d’Estadística de Catalunya (1998)».