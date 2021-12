Refugiats rohingyes han demandat Facebook als Estats Units (EUA) i al Regne Unit de manera coordinada i li reclamen 150.000 milions de dòlars (uns 132.000 milions d’euros) per haver encoratjat els missatges d’odi a la seva plataforma a Birmània (Myanmar).

Als EUA, a la demanda se sol·licita la multimilionària indemnització a Meta, la companyia matriu de Facebook, com a compensació per la violència i la persecució soferta pels rohingyes. La denúncia per negligència a San Francisco l’ha presentat pels bufets Edelson i Fields Law en nom dels rohingyes als EUA i al Regne Unit la demanda ha estat presentada pels advocats de McCue Jury & Partners en representació dels refugiats rohingyes fora dels EUA. «Els rohingyes han estat des de fa temps víctimes de discriminació i persecució, però l’abast i la violència de la persecució ha canviat l’última dècada, en què ha passat de violència esporàdica i abusos dels drets humans a terrorisme i genocidi en massa», al·lega la demanda d’Edelson i Fields Law. Els advocats dels EUA al·leguen que la introducció de la xarxa social de Facebook el 2011 a Birmània va encoratjar, mitjançant els seus algorismes, «la disseminació de missatges d’odi, desinformació i incitació a la violència», cosa que consideren que va conduir al «genocidi dels rohingyes».